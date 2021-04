Koolidirektor: ka vanemad klassid võiks kooli lubada

Koolidirektor ütles, et lisaks väikestele on vajadus klassiruumi järele ka suurematel - eelkõige neil, kel eksamid ees.

"Ma ei näe selles väga suurt probleemi maikuus lubada kooli ka vanemad kooliastmed - seda enam, et distantsõpet on olnud palju ja õpilased kõik ootavad kooli tagasi tulemist," ütles Pirita majandusgümnaasiumi direktor Toomas Pikhof.

On ka lapsi, kellele kaugõpe sobib isegi vaatamata sellele, et klassikaaslasi ei näe nii tihti kui varem.

"Mulle meeldibki, kuidagi tunnen, et on vähem stressi. Saan olla kodus perega rohkem koos ja mulle väga sobib see sellepärast just," ütles neist üks.