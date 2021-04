President Biden George Floydi tütrele: sinu issi tõesti muutis maailma

Biden nimetas oma avalikus ülesastumises kohtuotsust haruldaseks, ent samas suureks sammuks sel teel, et Ameerikas võidutseks õiglus. "See oli mõrv keset päeva ja see rebis kardinad eest, et kogu maailm näeks... Süstemaatiline rassism, plekk meie rahva hingel," sõnas ta ja võrdles kujundlikult, et põlv oli kõigi mustanahaliste ameeriklaste kaelal.