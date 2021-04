FOTO | Politsei otsib Harjumaal kadunud 32-aastast Eiket

Viimane kontakt oli lähedastel Eikega teisipäeval kella poole nelja paiku, mil ta veel vastas suhtlusrakenduses. Pärast seda pole lähedastel õnnestunud temaga kontakti saada. Tema telefoni positsioneering näitas viimati asukohaks Harjumaal Suurupi piirkonda, kuid praeguseks on naise telefon välja lülitatud.

Lähedastel on alust arvata, et naise elu ja tervis võivad olla ohus.

Politseinikud asusid naist piirkonnast otsima ning tema koduümbrus kammiti läbi ka otsingukoeraga. Samuti kontrollisid politseinikud lähedalasuvaid haiglaid, räägivad veel naise tuttavatega ning vaatavad läbi kaamerapilte, et tuvastada, kuhu suunas võis Eike liikuda.

Eike on umbes 165 cm pikk, keskmise kehaehitusega, pikkade tumedate juustega. Seljas on tal punane natuke pikem jope, jalas ilmselt tumedamad püksid, kaasas väike must üleõla kott.