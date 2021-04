Anna Leena kogemuslugu: eseme mõjust enne aru ei saa, kui seda ei ole

Kas sa oled kunagi mõelnud, milline inimene sa oleks, kui sotsiaalmeediat ei eksisteeriks? Kas sulle meeldiks samad asjad, mis sulle praegu meeldivad, kas sa räägiks, mõtleks või käituks samamoodi?

Just need samad mõtted mind eelmine suvi kummitama hakkasid. Mõistsin, et ega ma muud moodi teada ei saa, kui ma sotsiaalmeediast mõneks ajaks loobun. Et kiusatusele ei saaks lihtsalt vastu panna, otsustasin sammu edasi astuda. Tegin lausa nii pika sammu, et leidsin end Euronicsist üle pika aja uut nuputelefoni ostmast. Minu esialgne plaan oli, et kogu eksperiment võtab aega kaks nädalat. Endalegi üllatuseks venis see kolme kuu projektiks. Küll aga tuleb meeles pidada, et pidasin aktiivselt üleval oma Instagrami kontot, nii et tegin endale erandi korra päevas postitamiseks, aga ei midagi enamat.

Esialgu arvasin, et minu suurim puudus saab olema Google Maps. Ühelt poolt sellepärast, et minu navigeerimisoskus kipub olema pigem kesine ja teisalt see tundus ainuke vidin olevat, mida ma asendada ei suutnud. Kaardiga ringi käimine oleks olnud loomulikult üpriski humoorikas, kuid tundus veidi liiast.

Eksperimendi algus ei olnud nii keeruline kui võib tunduda. Olin enne kõiki sõbrannasid hoiatanud ja sain seniste sõnumite asemel telefonikõnesid. See osutus ainult boonuseks, sest juttu jätkus kauemaks. Samuti oli kihvt kuulata mu analoogi trollis kõva häälega helisemas.

Kuigi algus oli lilleline, tekkis mul õige pea uus obsessioon – Youtube. Sain peagi aru, et ei võtnud seda teekonda ette, et üks probleem asendada teisega ja peale mõistliku läbirääkimist iseendaga otsustasin ka sellest loobuda.