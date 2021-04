Ekspolitseinik Derek Chauvin mõisteti George Floydi mõrvas süüdi

Advokaadi sõnul ei ole tõenäoline, et politseinik oleks tahtlikult jõu kasutamise reegleid rikkunud, sest ta oli teadlik, et kogu juhtumit salvestatakse.

Nelson väitis ka, et Floyd tarvitas märkimisväärses koguses narkootikume, sest keha reageerib opioidide tarvitamisele, eriti kui inimesel on diagnoositud kõrge vererõhk.

Politsei on valmis, et täna on oodata suuremaid rahutusi.

Kohtuhoone ümber on kaitseks okastraat, kõrged barjäärid ja relvastatud rahvuskaartlased. Ümbruskonnas ja mujalgi aga kogunesid inimesed tänavatele, et oma meelsust avaldada.

Floydi perekonda esindav jurist Ben Crump sõnas, et tänane otsus pole märgiline vaid selle linna piires. "Sel on suur tähendus meie riigi ja üldse kogu maailma jaoks." Ta rõhus, et läbi valu on viimaks saabunud õiglus Floydi lähedaste ja üldse kogu kogukonna jaoks.

"See ei olnud politseitöö, see oli mõrv," ütles Schleicher.

Lõppsõna oli üleeile prokurör Jerry Blackwellil, kes ütles, et juhtum on nii lihtne, et sellest saab aru isegi laps.

Põlv kõril üle üheksa minuti

USA ühiskonda raputanud juhtum leidis aset mullu 25. mail Minneapolises. Politseinikud lähenesid 46-aastasle Floydile, kuna ühe poe töötajad süüdistasid teda suitsupaki eest võltsitud 20-dollarise rahatähega maksmises.

Juhtunust tehtud videol on näha, kuidas Chauvin hoiab oma põlve Floydi kaelal. "Ma ei saa hingata," kurtis Floyd viie minuti jooksul vähemalt 16 korda. Politseinik hoidis põlve kõril edasi ka siis, kui Floyd jäi vakka ja liikumatult lebama — algselt leidis kajastust, et see toimus kokku kaheksa minutit ja 46 sekundit. Hiljem selgus politseinike endi kaameraid üle vaadates, et koguni 9 minutit ja 29 sekundit.

Floyd toimetati haiglasse, kus polnud tema päästmiseks enam midagi teha. Floydi surm tõi üle maailma kaasa meeleavaldused rassismi ja politseivägivalla vastu.

Minneapolise linnavolikogu kiitis tänavu märtsis heaks 27 miljoni dollari suuruse kokkuleppe Floydi perekonnaga, 500 000 dollarit eraldatakse tema endise kogukonna rahastamiseks.

Floydi perekonna advokaat Ben Crump nimetas seda kõigi aegade suurimaks kohtueelseks kodanikuõigusi puudutavaks lahenduseks ja ütles oma avalduses, et see "saadab võimsa sõnumi, et mustad elud on tähtsad ja politsei jõhkrus teist nahavärvi inimeste vastu peab lõppema", vahendab Axios.