Mari-Anne Härma: pärast vaheaega jõuab nakkus kooli vaktsineerimata õpetajate kaudu

Pärast vaheaega liigub koroonanakkus koolidesse peamiselt vaktsineerimata õpetajate kaudu, ütles Härma ETV saates "Suud puhtaks", vahendab ERR.

Juba jaanuari alguses rääkis Härma, kuidas sügisel viisid pärast vaheaega koolidesse nakkust peamiselt õpetajad ning neilt kandus viirus edasi lastele, kes selle oma kodudesse viisid. Praegune olukord ei ole tema sõnul oluliselt teistsugune, kui siis ainult selle võrra, et osa õpetajaid on viiruse vastu vaktsineeritud ning osad on haiguse läbi põdenud.

"Esimesed paar nädalat võime näha, kuidas nakkus hakkab pigem vaktsineerimata õpetajate kaudu kooli minema. Kõik õpetajad pole tänaseks ka saanud oma teist vaktsiinidoosi. Sellega läheb ka mõni nädal aega. Me näeme ka haigestumisi esimese doosi järgsel vaktsineerimisel," rääkis Härma.

Ta lisas, et algklassid saadetakse kooli sellepärast, et alustada piirangute leevendamist kõige olulisemast. Samuti on tema sõnul koolide osaline avamine sellepärast eelistatud, et nakatumise uue tõusu korral saab siis lapsed juba suvevaheajale saata.

Delfi on varasemalt kajastanud, et valitsus teatas täna, et alates 3. maist lubatakse kontaktõppele 1.-4. klassi lapsed ja haridusliku erivajadusega õpilased. Ülejäänud kooliastmete kontaktõppele lubamist arutab valitsus edaspidi.