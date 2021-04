“Mitte keegi ei oska praegu kindlalt öelda, kas ja kui sageli on vaja end koroonaviiruse vastu korduvvaktsineerida,” nentis doktor Marje Oona. Et pandeemia on kestnud aasta ning vaktsiine on kasutatud alla poole aasta, pole veel piisavalt teadmisi immuunsuse kestuse ning püsimise kohta. “Siiski on juba teada, et vähemalt esimese poole aasta jooksul pärast põdemist ei ole korduva haigestumise risk suur ja immuunmälu püsib vähemalt 8 kuu jooksul – seega saab järeldada, et koroonat põhjustav viirus suudab suurel osal inimestest kujundada head immuunvastust,” lisas ta.