5 soovitust noortele, kuidas distantsõppel enda vaimset tervist hoida

Lasteabi infoliini 116 111 spetsialistid pakuvad abi ööpäevaringselt

Lasteabitelefon 116 111 töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise, nende lähedased täiskasvanud kui ka kõik teised, kellel on vaja laste teemadel nõuannet.

Pöördujale antakse nõuandeid, jagatakse informatsiooni ning vajadusel edastatakse saabunud informatsioon vajalikele spetsialistidele. Lasteabitelefon töötab ööpäevaringselt üle Eesti ning sellele vastavad spetsialistid nii eesti kui vene keeles, vajadusel ka inglise keeles. Kõne telefonile 116 111 on helistajale tasuta ning mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas. Lisaks on võimalik nõu küsida ka koduleheküljelt www.lasteabi.ee.

Peaasi.ee aitab parandada igapäevast toimetulekut

MTÜ Peaasjad tegeleb vaimse tervise edendamise, probleemide ennetuse, varase sekkumise ja häbimärgistamise vähendamisega meie ühiskonnas. Peaasi.ee koduleheküljel on võimalik leida soovitusi, mis aitavad parandada igapäevast toimetulekut (uni, suhtlemine, emotsioonidega toimetulek, depressiooni ennetamine jpm).

Lisaks on MTÜ Peaasi käivitanud vaimse tervise vitamiinide programmi, kust saab põhjalikku nõu, kuidas hoida häid suhteid, toituda tervislikult ning tekitada endas rohkem meeldivaid emotsioone.

Täpsemalt leiad infot veebileheküljelt www.peaasi.ee, kus on võimalik võtta ühendust ka spetsialistidega, kes annavad nõu ja aitavad selgust saada oma murede korral. Noortel vanuses 16-26 aastat on võimalus saada tasuta vaimse tervise alaselt nõustamist, mis eriolukorra ajal toimub videosilla vahendusel.

Suurimjulgus.ee aitab leida abi küberkiusamise vastu