GRAAFIK | Õdede palk on kasvanud samas tempos Eesti keskmisega

Palgakasvu tempo on olnud sarnane, nagu ka Eesti keskmise palga puhul üldiselt. Samas konkureerivad Eesti õdede tööjõu pärast mitte ainult teised Eesti tööandjad, vaid ka Soome tervishoiuasutused, kellel on võimalik pakkuda Eesti keskmisega võrreldes üksjagu kõrgemat palka. Tervise Arengu Instituudi andmetel ületavad Soome õendustöötajate palgad Eesti numbrid rohkem kui kahekordselt.

Näiteks on Ida-Tallinna Keskhaiglast lahkunud aasta jooksul veerand ületöötanud õdedest. Haiglate Liit on vastu sellele, et õed peavad palgaläbirääkimisi teistest meditsiinitöötajatest eraldi. Tüliga seoses pöödus Õdede Liit eile riikliku lepitaja poole.