Mais alustatakse suurvaktsineerimist eakamatest, pole selge, millal saavad kaitsesüsti 16-49-aastased

„Vaktsineerimine on ainus tõhus viis raske COVID-19 haigestumise vältimiseks, et leevendada haiglakoormust ja seeläbi tavapärase elukorralduse juurde naasta. Aprilli- ja maikuus on meie eesmärk pakkuda vaktsineerimise võimalust kõikidele riskirühma kuuluvatele inimestele ning avada maikuu jooksul järk-järgult vaktsineerimise võimalus kõigile soovijatele,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

„Uuendatud vaktsineerimise plaanis oleme ajakohastanud erinevate COVID-19 vaktsiinide ja nende eeldatavate tarnegraafikutega seotud infot, täpsustatud on ka vaktsineerimise juhtimise ja korraldamise põhimõtteid, vaktsineerimisega hõlmatuse eesmärke ja ajakava. Aprilli lõpuks soovime võimaldada vähemalt ühe doosiga vaktsineerimist kõigile üle 70-aastastele ning juuni lõpuks kõigile täisealistele soovijatele.“

Plaan sisaldab Eestisse saabuvate vaktsiinikoguste hinnangulist prognoosi kuude lõikes ja esimeste doosidega vaktsineerimisega 70 protsendi hõlmatuse saavutamise ajalist prognoosi vanusgruppide kaupa. Plaan näeb ette, et maikuu jooksul avatakse vaktsineerimise võimalus järk-järgult kogu elanikkonnale: esmalt inimesed vanuses 60–69, kellest on tänaseks juba üle 40 protsenti vaktsineeritud ning inimesed vanuses 50–59. Pressiteates seisab, et seejärel kõik soovijad vanuses 16 kuni 49 eluaastat, kuid pole täpsustatud, millal siis järjekord nendeni jõuab.

Eesti soovib tänavuse juuni lõpuks võimaldada kõigile soovijatele vähemalt ühe doosiga vaktsineerimist ning saavutada 2021. aasta sügiseks 70 protsendiline hõlmatus täiskasvanud elanikkonnas.

Tänahommikuse seisuga oli Eestis vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 289 508 inimest, neist 86 768 on vaktsineerimiskuur lõpetatud. Maakonna ja valla tasandil on võimalik jälgida vaktsineerimisega edenemist vanusgruppide lõikes terviseameti koroonaviiruse andmestikus.