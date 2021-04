Kadunud 26-aastase Karel võib viibida Turbas

Lõuna prefektuuri kolleegid abistasid ka Lõuna-Eestist tulnud vihjete kontrollimisel. Praegu osutavad viimased andmed kõik sellele, et Karel võib viibida Turbas, kus otsingud käivitati juba laupäeval, 17. aprillil. Nädalavahetuse ja eilse jooksul kahjuks Karelit ei leitud, ent ala on suur ja otsingud jätkuvad.

Mart Meriküll, Lääne-Harju piirkonnavanem: "Nädalavahetuse ja eilse jooksul andsid inimesed politseile mitmeid vihjeid Kareli võimaliku asukoha kohta, ent kahjuks ei viinud ükski neist soovitud tulemusteni. Täna jätkame koos vabatahtlikega otsinguid Turbas ja Turba ümbruses, kuna meil on alust arvata, et kuskil selles piirkonnas võib Karel liikuda. Seda näitab ka viimati tehtud Kareli telefoni positsioneerimine. Kahjuks on mehe telefon välja lülitatud ning seetõttu ka meie tegevused piiratud. Teeme kõik, et Karel leiaks tee tagasi lähedaste juurde ja oleme tänulikud iga info eest, mis võib meid sellele lähemale viia. Kindlasti kontrollime ka kõiki meile saabunud vihjeid. Aitäh kõigile, kes on juba politseiga ühendust võtnud!"