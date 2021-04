Migreeni ennetava ravi eesmärk on elukvaliteedi parandamine

Kliiniliste uuringute faasis on veel mitmeid hoo- ja profülaktilisi ravimeid, mis ei ole veel ravitöösse jõudnud. Lisaks arengutele medikamentoosses ravis on loodud Eesti Migreeni ja Peavalu Patsientide Ühing – patsiente ühendav organisatsioon, mille eesmärk on pakkuda patsientidele ja nende lähedastele erinevaid hariduslikke, teaduslikke ning kliinilisi vahendeid, et migreenihoogude ja peavaludega igapäevaselt paremini toime tulla.

Ennetava ravi efektiivsus on väga individuaalne ja seda ei ole võimalik ette ennustada. Oluliseks teguriks on ka ravimite kõrvaltoimed – mõnikord on ravim küll efektiivne, kuid põhjustab kõrvaltoimeid, mida patsient ei talu ja seetõttu ei saa ravi jätkata. Tablettravi alustatakse alati väikeste doosidega ja koguseid suurendatakse järk-järgult aja jooksul kuni toimiva annuseni – nii saab mõningaid kõrvaltoimeid vältida ning nende tekkides on võimalik ravi katkestada ja vahetada teise profülaktikumi vastu. Uuringud on näidanud, et CGRP-vastaste monoklonaalsete antikehade kõrvaltoimete profiil on soodsam kui seni kasutuses olnud profülaktilistel ravimitel, see tähendab, et ravi CGRP-vastaste antikehadega on paremini talutav.