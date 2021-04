ERISAADE | Vene sõjaväeluure üksuse 29155 verine rada Euroopas pikeneb. Lääne vastuluuret pole pidanud aastaid tõsiselt võtma

"Mis puudutab baase välismaal, siis siin on kerge vandenõuteooriatesse laskuda. Kuid ega me ju ei tea ka palju sellest, mis Turu saarestikus 2018 avastati, kus toimus mäletatavasti suur politseioperatsioon. Mis seal täpselt toimus ega mõistlikku seletust selle kohta lugenud pole. Küsimusi on tihtipeale mõnevõrra rohkem kui vastuseid,“ märkis Juurvee selle kohta.

Sama GRU üksuse puhul on Prantsusmaa meedia esile toonud, et väidetavalt kasutasid nad aastaid Alpides teatud baasi, mida ei avastatud ja võidi kasutada veriste Euroopa operatsioonide toetuseks.

„Keeruline on öelda, mida me teame ja mida arvatakse. Bellingcat on selle üksusega mingil määral seostanud ka 2019. aastal Berliinis aset leidnud mõrva. Ühtlasi liiguvad kuuldused ka selle kohta, et 2015 toimus üks mõrv Bulgaarias . Aga kuni kohtuotsuseid pole, on väga keeruline pead tulle pista. Ja võibolla neid on veel, keeruline öelda,“ vastas Juurvee küsimusele, milliseid sündmusi võiks veel selle spiooniüksusega seostada.

Nädalavahetusel täienes taas teadmine ühe veriselt lõppenud ja kinnitatud Vene sõjaväeluure GRU Euroopas toime pandud operatsiooni kohta. Tšehhi valitsus avalikustas mustvalgel, et 2014. aastal riigi idaosas asunud laskemoonalao õhku lendamise juhtumiga seostatakse nimeliselt ja otseselt kaht GRU ohvitseri, kes 2018. aastal seoti suurbritannia valitsuse poolt Salisbury toime pandud Sergei ja Julia Skripali mürgitamisega. Delfi „Erisaates“ aitab muuhulgas Vene luuretegevust jälgiv rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Ivo Juurvee lahti harutada küsimusi, mida me veel teame GRU üksusest 29155 tegevusest NATO , EL-i ja muude riikide territooriumil ning kuidas sellele vastu saab astuda. Kas tõesti tuleks piirid Venemaaga kinni panna, nagu soovitas endine president Toomas Hendrik Ilves . Saatejuht on Raimo Poom.

Küsimuse peale, kas Venemaal on lisaks nimetatud GRU üksusele ka teisi sarnaselt piiride taga tegutsevaid üksusi vastas Juurvee: „See on samasugune küsimus, millele mina vastust ei tea ja need, kes teavad ei saa öelda.“.

Küll aga tõi ta välja veel teadaolevat, mis puutub EL-i ja NATO territooriumil pikka aega karistamatult tegutsenud Vene spioonide üksuse kohta, mida on eelkõige avaldanud uuriva ajakirjanduse keksus Belligcat.

„Selle üksuse kohta on Bellingcat näiteks välja selgitanud nende varasema õppebaasi. Seal olevate relvahoidjate järgi on teada saadud, mis relvadega on nad harjutatud. Need relvad, millega nad seal harjutasid, olid kõik Lääne päritolu – Belgia, Ameerika ja Saksa päritolu. Võib arvata küll, et see üksus on ilmselgelt välismaal tegutsemiseks mõeldud.“

„Kui suur [GRU üksus 29155] on, seda me ka tegelikult ei tea. Teada oli, et selle juht vähemalt kuni Salisbury mõrvadeni oli Andrei Averjan, kes oli kindralmajori auastmes. Mis ei tähenda, et üksus peab ääretult suur olema. Anatoli Tšepiga, kes on tuttav Salisbury piltide pealt, siis tema peaks olema polkovniku ehk meie mõistes koloneli auastmes, suhteliselt kõrge ohvitser. Teine, Aleksander Miškin peaks olema sõjaväearst. Ehk seegi tekitab küsimusi, miks peaks sõjaväearst minema Tšehhimaale moonaladusid õhku laskma,“ rääkis Juurvee.

Nüüdseks ametlikult GRU üksuse ning selle spioonide Tšepiga ning Miškiniga seostatud verised kuriteod Euroopas on välja tulnud muuhulgas selle pärast, et nad kasutasid aastaid Venemaalt Läände pääsemiseks samu valeidentiteete. Kuid teisalt tekitab see küsimuse, kus olid NATO riikide ja EL-i vastuluurete silmad, et andmebaasidesse talletatud infot reiside kohta siis juhtumitega varem kokku ei viidud?