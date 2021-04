Superlevitamises süüdistatav Aivar Kokk palkas trahvi tühistamiseks Paul Kerese

Eelmise valitsuse ajal riigikogu rahanduskomisjoni juhtinud Aivar Kokk nakatus jaanuaris koroonaviirusega. Olles teadlik sellest, et ta võib olla nakatunud, osales ta siiski Jõgeva vallavolikogu istungil.

Märtsi lõpus esitas terviseamet seetõttu Kokale väärteprotokolli. Kokk ütles Delfile, et plaanib esitada vastulause: “Ma pole ühtegi seaduspunkti rikkunud.” Täna ei soovinud Kokk pikemalt rääkida ning ütles, et juhtumiga seoses on oodata arenguid järgmisel nädalal.

Ta jääb selle juurde, et ta pole seadust rikkunud ning väidab, et ta ei teadnud, et on lähikontaktne. Ometi kinnitasid mitu allikat 21. jaanuaril Tartu Postimehele, et Kokk pidi teadma, et ta võis olla teistele ohtlik.

“Ma väidan, et ei olnud [teadlik, et olin lähikontaktne],” ütles Kokk täna Delfile. “Lähikontaktne on inimene siis, kui terviseamet on sellest teatanud,” lisas riigikogulane.

Trahvi vastu võitlemisel on Koka abiliseks tuntud vandeadvokaat Paul Keres, kes ei soovinud juhtumit kommenteerida. "Las see menetlus jookseb," vastas Keres.