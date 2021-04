Just see autoliising aitab nii stiilse Volga kui ka tulise Camaro ostul

Kreditexi juhatuse liikme Eduard Kelveti sõnul saab Kreditexi autoliisinguga soetada ükskõik millise Eesti ametlikus registris kirjas oleva sõiduki. „Ostetud on igasuguseid põnevaid autosid, vanim meie abil liisinguga soetatud sõiduriist on 1959. aastal valminud Volga GAZ-21,“ selgitab Kelvet.

„Anname inimesele valikuvabaduse ning ostma ei pea just uut ja kallist autot,“ sõnab Kelvet ning lisab, et liisinguga võib sõiduki soetada nii eraisikult kui ka ettevõttelt. Kreditexi liisingul puudub igakuine haldustasu ja ka kaskokindlustuse osas on omanikul vabamad käed, kuna kohustuslik on see vaid üle 10 000 euro maksvate sõidukite puhul.

Kelveti sõnul meelitavad pikad suvepäevad kindlasti ka sellel aastal Eesti pered kodumaal ilusaid kohti avastama. „Soov mööda Eestit erilises autos reisida on igati mõistetav, sellised haruldased autod on ajapikku Eesti inimeste seas üha enam hinda läinud. Suviti on loomulikult populaarsed ka mootorrattad ja juba on ostetud üks skuuter, mis lainetes möllamiseks soojemaid rannailmasid ootab.“

Keskmise auto vanus, mis autoliisinguga soetatud on, ei ole siiski nii kõrge. „Enamasti soetatakse meie abiga umbes viie aasta vanuseid autosid, aga nagu öeldud — meie siin kellelegi piire ei sea,“ ütleb Kelvet.

Kui oled unistanud mõnest erilisest sõidukist või oma igapäevase auto uuema vastu vahetamisest, võta kindlasti meie autoliisingu pakkumine. Maikuu lõpuni saab Kreditex autoliisingu 0% sissemaksuga.

Kreditex on kodumaine ettevõte, mis on 12 tegutsemisaasta jooksul panustanud Eesti majandusse ja aidanud meie inimeste unistusi teoks teha! Kreditexi paindlikku pangavälist rahastamist ja tulusaid investeerimisvõimalusi on aastate jooksul kasutanud kümned tuhanded inimesed.