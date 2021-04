OTSEPILT | Eestit hakatakse lukust lahti keerama: valitsus annab sammudest teada pressikonverentsil

Nõukoda leidis, et praegu pole veel kuupäevadel põhinevat piirangute leevendamise kava mõistlik koostada. Siiski on võimalik määratleda järk-järgulise avanemise prioriteedid, mida saab lasta käiku vastavalt nakatumiskordaja vähenemisele. Esimesed leevendamisotsused võivad sündida juba täna.

3. tase : toitlustamine välitingimustes, kaubandus ja see osa kultuurist, mida 2. tasemel ei avata. Täismaja-publikuga sündmusi ei toimuks veel ka 3. tasemel.

Teadusnõukoja liige Andero Uusberg soovitab mitte kuupäevadesse kinni jääda: “Võib selguda, et nakatumiskordaja ei võimalda lubatud leevendamist.” Ta lisas, et probleem võib tekkida ka teistpidi: “Kui olukord paraneb oodatust kiiremini, poleks mõtet tähtajani oodata.”

Teadusnõukojas tunti heameelt selle üle, et Tartu ülikooli seireuuringu kohaselt on iga kolmas Eesti inimene kas vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud. Selle võrra on viirusel vähem inimesi, kelle abil levida. Samas tunti muret koroonaviiruse Lõuna-Aafrika tüve võimaliku levimise pärast.