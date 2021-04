BLOGI | Eestit hakatakse lukust lahti keerama: mais lähevad algklassid kooli, väliterrassid avanevad

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna avaldas muret selle üle, et haridustöötajatest on vaid napilt üle poole vaktsineeritud. Seejuures on hõlmatus Ida-Virumaal vaid 30 protsenti. Ka kõige suuremas koldes Harjumaal jääb näitaja alla poole. Seda vaatamata tõigale, et pea kõigil haridustöötajatel on olnud vaktsineerimise võimalus.