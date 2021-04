USA teatel on Venemaa koondanud Ukraina piirile rohkem vägesid kui 2014. aastal

„See on suurim vägede koondamine, mida me oleme näinud kindlasti alates 2014. aastast, mille tagajärg oli Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse rikkumine,” ütles Kirby pressikonverentsil. „See on kindlasti suurem kui viimane 2014. aastal. Ma ei lasku Venemaa vägede koondamise asjus konkreetsetesse numbritesse või vägede formatsioonidesse. Me näeme jätkuvalt seda koondamist, nagu varem on see meie jaoks väge tõsiselt murettekitav. Me ei usu, et see koondamine oleks soodne julgeolekule ja stabiilsusele Ukraina piiril ja kindlasti mitte okupeeritud Krimmis. Me kuulsime loomulikult venelasi väitmas, et need on kõik õppused. Meile ei ole täiesti selge, kas see on päris põhjus.”