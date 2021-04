Kohtuprotsessil George Floydi surma üle läks vandekohus otsust tegema

Prokuratuur väitis vandemeestele, et Chauvin mõrvas Floydi, aga advokaatide sõnul järgis nende klient korrektselt politsei väljaõpet, vahendab BBC News.

Kohtuhoone ümber on kaitseks okastraat, kõrged barjäärid ja relvastatud rahvuskaartlased.

Sõltumata otsusest on linnades üle kogu USA oodata meeleavaldusi.

Chauvini advokaat Eric Nelson väitis, et tema klient tegi, mida iga mõistlik politseinik oleks sellises olukorras teinud, kus suur mees kähmleb kolme politseinikuga.

Nelson väitis ka, et Floyd tarvitas märkimisväärses koguses narkootikume, sest keha reageerib opioidide tarvitamisele, eriti kui inimesel on diagnoositud kõrge vererõhk.

Advokaadi sõnul ei ole tõenäoline, et politseinik oleks tahtlikult jõu kasutamise reegleid rikkunud, sest ta oli teadlik, et kogu juhtumit salvestatakse.

„See ei olnud politseitöö, see oli mõrv,” ütles Schleicher.

Lõppsõna oli eile prokurör Jerry Blackwellil, kes ütles, et juhtum on nii lihtne, et sellest saab aru isegi laps.