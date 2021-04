Venemaa välisministeerium vastas president Ilvese ettepanekule EL venemaalastele sulgeda

„Tal tasuks rääkida selliste riikide nagu Türgi ja Kreeka juhtidega turismi ja täpsemalt selle Vene segmendi tähtsusest,” vastas Gruško palvele Ilvese sõnu kommenteerida, vahendab RIA Novosti.

Ilves avaldas Twitteris arvamust, et Venemaa agressiivne käitumine ei jäta Euroopa Liidule muud valikut, kui piir nende kodanike ees sulgeda.

"Võib-olla peaksime panema pausile kõik, ja ma mõtlen "kõik" sissesõidud Venemaalt," säutsus Ilves oma Twitteri kontol. "Kuni Krimmi invasioonini nõudsid need inimesed üleolevalt viisavaba reisimist Euroopa Liiduga. Külmutagem viisad, välja arvatud perekondlike hädajuhtumite korral. Kaalul on Euroopa julgeolek. Aitab!"

Küsimusele, kas Ilves tahab, et Vene dissidendid seetõttu kannataks, vastas ta irooniliselt: "Oh, absoluutselt, see oli minu eesmärk. Nii et parem on lasta ukrainlastele kallale tungida, tšehhe õhku lasta, 290 tsiviilisikut taevast alla tulistada ja Suurbritannia elanikke mürgitada."

Hiljem Ilves siiski tunnistas, et sisenemiskeelu kehtestamine ei oleks valutu, ent märkis: "Vabandust, kuid kord tuleb aeg, mil meil on tarvis end kaitsta. See pole teie süü, kuid kui Euroopat jätkuvalt rünnatakse, peab midagi juhtuma."

"Venemaal sedavõrd demoniseeritud liberaalne demokraatlik lääs lõpuks kaitseb end. See juhtub ühel või teisel moel. [Minu] idee on halb, tõepoolest. Venelaste jaoks halb, tõepoolest. Kuid Venemaa käitumist arvestades on see vältimatu," kirjutas Ilves.

Ta lisas täienduseks, et "kui Venemaa ründab Ukrainat, nagu näib paistvat [sõjaväe-]tehnika liigutamisest [---], siis on "viisad" Euroopas teemana laual". "Olgu see minuga või minuta," märkis Ilves.