Keskkonnaminister Mölder: aeg on küps karusloomafarmide keelustamiseks

Keskkonnaminister Tõnis Mölder ütles, et on paari kuu jooksul kohtunud nii karusloomakasvatajatega kui ka nendega, kes soovivad kasvanduste sulgemist, kirjutab ERR .

"Ma arvan, et aeg on küps, et see seadus saaks vastu võetud niimoodi, et tõepoolest, karusloomafarmide pidamine Eestis saaks lähiajal keelustatud," sõnas Mölder ERRile.