VIDEO | Abituriendid vabatahtlikust lõpueksamist: "Kui ma tahan tulevikku, siis pole valikut seda mitte teha!"

“Ega midagi väga erinevat ei olnud - lihtsalt mask ja kiirtest tulid juurde,” kirjeldasid eksaminandid tänavuse eesti keele eksami korralduslikku poolt, mis oli oma olemuselt ja sisult riigieksam nagu iga teine. Teist aastat järjest teeb eksamid eriliseks see, et need on vabatahtlikud. See tähendab, et nii eesti keele, matemaatika kui võõrkeele eksamit ei loeta gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks ning õpilane võib keskkooli lõputunnistuse kätte saada ka ühelegi ilmumata. Õpilased said sellest teada vaid viie päeva eest, möödunud neljapäeval.