Videolugu | Kui palju on okei olla arvutis?

Lugu Hedvig Madissoniga Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumisest. Teemaks on arvutis veedetud aeg.

Praegusel ajal on sellele küsimusele raske vastata, sest peale meelelahutuse, sotsiaalmeedia ja mängude on kolinud internetti ka kool.

Tasuks mõelda sellele, kui palju me veedame sotsiaalmeediast eemal. Kas meil on aega pere jaoks, enda hobide või enesearengu jaoks.

Kui sul on tunne, et oled liiga palju arvutis, siis on võimalik näiteks sõpradega kõne ajal teha ka teisi tegevusi. Näiteks joonistada või jalutada looduses. Samalajal hoiad ka suhtlust sõpradega.