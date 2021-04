Riigikogus tegutseb kaks erinevat välismaa eestlaste toetusrühma

Uue rühma juht Imre Sooäär ütles, et olemuselt on need kaks gruppi seega üsna palju erinevad, aga mitte vastanduvad. "Üks ei sega teist," ütles riigikogulane. Ta selgitas, et Globaalse Eesti rühmas ei ole "kodu" ja "välis" jaotust. "Väliseestlaseks nimetamine tundub paljudele välismaal elavatele eestlastele isegi alandav ja vastuvõetamatu," ütles Sooäär.