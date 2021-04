Politsei tabas Pärnumaa vargapaari, keda kahtlustatakse üheksas kuriteos

Pärast ülekuulamist taotles prokuratuur mõlema kahtlustatava vahistamist. Prokurör Hanna variku hinnangul oli kuriteo kahtlus piisavalt tõsine ning mõlema kahtlustatava puhul olemas reaalne oht, et vabadusse jäädes kuriteod jätkuvad. „Ühel kahtlustatavatest kehtib praegu katseaeg, mis on varasemate kuritegude eest mõistetud alles veebruaris. Teise kahtlustatava suhtes on menetlus pooleli veel ühes vargustega seotud kriminaalasjas,“ selgitas prokurör Hanna Varik. „Tegelikult oligi tal kinnipidamisega samaks päevaks kokku lepitud kohtumine prokuröriga – kuid enne seda peeti ta kinni juba uue kuriteokahtlusega. Need asjaolud näitavad prokuratuuri hinnangul kahtlustatavate suhtumist ja annavad alust arvata, et vahistamine on põhjendatud,“ ütles prokurör.