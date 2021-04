Kreml: Navalnõi tervis ei tohiks olla välismaalaste asi

„Talle kantakse nendest faktidest ette. Antud juhul ei saa ma rääkida mingist reaktsioonist. Kindlasti ei saa see olla põhjus mingiks presidendipoolseks tegevuseks,” ütles Peskov. „President ei saa antud juhul võtta ette mingeid tegevusi kinnipeetavate tervise jälgimiseks. On olemas FSIN (Föderaalne Karistuste Täideviimise Teenistus – toim), on olemas teatud reglement selle jaoks. Vanglates on kõik need protsessid rangelt reglementeeritud.”