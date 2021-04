26-aastase Kareli otsingud jätkuvad: kas tõesti hääletas ta eile Lõuna-Eestis?

Veel eile oli ainsaks niidilõngaks see, et viimati märgati Karelit Laagris. Alates pühapäeva hilisõhtust kuni tänase hommikuni sai SA Kadunud mitu kõnet Lõuna-Eestist, milles kirjeldatakse, et eile võis Põlva- ja Võrumaal näha teede ääres hääletamas meest, kes sarnanes väga Karelile.