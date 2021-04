VIDEO | Tanel Kiik Läti aktsiooni taustal: Eestis elavas järjekorras vaktsineerimist plaanis pole

Plaan on säärane, et ühel hetkel oleks võimalik teha juba 100 000 vaktsiinisüsti nädalas. Kiik selgitas intervjuus, et seda ohtu pole, et vaktsiinid kuhjuks. Sihiks on see, et suve lõpuks ja kolmandale lainele vastu minnes oleks vaktsineeritud 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast.