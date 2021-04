Tšehhi välisministri sõnul oli Venemaa reaktsioon diplomaatide väljasaatmisele tugevam, kui oodati

„Reaktsioon on tugevam, kui me ootasime. On rohkem diplomaate, kui meie luureametnikke välja saatsime,” ütles Hamáček, vahendab České Noviny.

Edasisi samme tahab Hamáček Babišiga arutada peamiselt seetõttu, et väljasaadetute hulgas on ka Tšehhi suursaadiku asetäitja, mis on üks samm kõrgemal, kui Tšehhi samm.

„Ma ei arva, et see oleks kõige mõistlikum, sest lõppude lõpuks peab saatkond kuidagi töötama ja keegi peab seal saatkonnas olema, on loogiline, et see on suursaadik. See, et saadeti välja suursaadiku asetäitja, on miski, millele Tšehhi peaks vastama.”