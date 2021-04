OTSEPILT ja -BLOGI | Terviseameti pressikonverentsil kõneldakse vaktsineerimisest ning viiruse levikust Eestis

Pressikonverentsi toon oli optimistlikum, kui varasematel nädalatel, sest praeguse seisuga on viiruse leviku hoog pidurdumas. Sel nädalal saab täis 300 tuhat inimest, kes on saanud vähemalt esimese vaktsiinisüsti. Kuigi veel mitmeks nädalaks jäävad vaktsineerimise prioriteediks üle 70-aastased, saab loodetavasti mais hakata laiemat elanikkonda kaitsepookima.

Sotsiaalministeeriumi asekantsleri Maris Jesse sõnul võib eesootav suvi sarnanenda eelmisega, mis puutub ühiskonna avatust. See eeldab jätkuvat reeglitest kinnipidamist ning vaktsineerimise tempo hoidmist. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et on piirangute leevendamise suhtes optimistlik. Homme annavad teadusnõukoda ja terviseamet hinnangu, kas ja milliseid piiranguid võiks leevendada. Suur osa neist aegub praeguse seisuga nädala pärast 26. aprillil.