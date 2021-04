Isamaa liikmete ettepanek heidaks juhtorganite ja poliitsuuna avalikud kritiseerijad parteist välja

Homme toimub Isamaa eestseisuse koosolek. Muu hulgas on päevakorras ka punkt "Isamaa eestseisuse otsus arutelukultuuri hea tava kehtestamise kohta". Isamaa kommunikatsioonijuht Karl Sander Kase märkis, et ettepanek tuleb kolme liikme sulest: Argo Annuki, Avo Üpruse ja Priit Humala omast.

Ettepanekus on märgitud, et seda toetades kehtestataks järgnevad arutelukultuuri põhimõtted: "Avaliku meedia kaasamine erakonna siseasjade arutamisele ning siseinfo edastamine ajakirjandusele on taunitav ning loetakse väärituks teoks põhikirja punkti 6.2. alapunkti 2) tähenduses.

Avalik vastandumine oma erakonnale, samuti erakonna maailmavaate, poliitika, programmi, juhtorganite ja ametikandjate avalik halvustamine loetakse erakonna maine oluliseks kahjustamiseks põhikirja punkti 6.2. alapunkti 3) tähenduses."

Mainitud 6.2 viitab põhikirjas olukordadele, mil eestseisus võib oma motiveeritud otsusega arvata liikme erakonnast välja.

Isamaa seest on mitu inimest Delfile viidanud, et põhimõtteliselt tähendaks see omamoodi tsensuuri. "Kui julged erakonda avalikult kritiseerida või siseasju väljaspool erakonda arutada, visatakse parteist välja," märkis üks liige.

Viidatakse ka, et ajastuselt kattub see Parempoolsete teravate sõnavõttudega ning avaliku kismaga, mis tekkis seoses sellega, et erakonna juhi valimised lükati edasi.

Delfi proovis täna Seederit tabada nii telefonitsi kui kirja teel, ent ta pole muudatuste kommenteerimiseks aega leidnud.

Kase märkis, et Isamaa liikmetel on õigus pöörduda avalduste ja ettepanekutega erakonna eestseisuse poole ning antud ettepaneku puhul ongi nõnda toimitud. "Arutelukultuuri hea tava algatajad on selgelt väljendanud, et nad näevad Isamaad väärika ja avatud erakonnana, kus enda ettepanekuid ja arvamusi esitletakse argumenteeritult. Oma ettepanekus on nad öelnud, et Isamaa liikmete poliitikat, programmi ja juhtimist puudutavaid küsimusi tuleks esmajoones käsitleda erakonna sees," lisas ta.