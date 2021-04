Pangaautomaate rünnanud mehed said karistuseks šokivangistuse. Seejärel saadetakse nad riigist välja

Pärnu Maakohus arutas kriminaalasja, milles süüdistati kaht välismaalast katses varastada raha Rapla, Saku ja Sindi sularahaautomaatidest. Viimane varguse katse pandi toime plahvatuse tekitamisega, mis on samuti karistatav tegu.

Kohus leidis, et Ion ja Marin, kes on nii Moldova kui Rumeenia kodanikud, on esitatud süüdistustes süüdi. Kuriteod leidsid tõendamist tõendite kogumiga, sh oluline roll oli ka Marin Morari eeluurimisel antud ütlustel, mis haakuvad teiste usaldusväärsete tõenditega. Kohtumenetluses avaldasid mõlemad süüdistatavad kahetsust, Ion tunnistas end süüdi ja kahetses vaid Rapla episoodi.