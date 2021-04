Hoiust on võimalik intressi kaotamata 24 tunniga välja võtta

Tallinna Hoiu-laenuühistu

Ajal, mil elukorraldus on seadnud reisimisele piirid, on paljudel inimestel kontole jäänud suurem kogus raha, mida võiks aga nutikalt enda kasuks teenima panna hetkeni, mil seda kõige enam vajatakse. Hoolimata sellest, et pension on Eestis läbi aastate pidevalt tõusnud, ei kogune ikkagi teisest sambast pensionäridele erilist lisa tagavaraks. See teadmine on viinud inimesed otsuseni kasutada võimalust ja võtta seni kogunenud summa fondidest välja, et leida sellele parem rakendus.