GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 228 koroonaviirusega nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 123 inimesel. 103 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 16, Pärnumaale 15, Tartumaale 14, Viljandimaale 13 ja Lääne-Virumaale 11 uut positiivset testi. Põlva-, Rapla- ja Valgamaale lisandus 5, Jõgeva-, Järva- ja Saaremaale 4, Läänemaale 3 ja Võrumaale 1 uus nakkusjuht. Hiiumaale uusi positiivseid teste ei lisandunud. 5 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 602,1 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,6%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 33, haiglaravi vajab 467 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 364 inimest (77%).

Ööpäeva jooksul manustati 1408 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 288 273 inimesele, kellest 85 397 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 57%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.