Saksamaal esitati Kadõrovi lähikondsete peale kaebus Tšetšeenia geide tagakiusamise kohta

Vene ajaleht Novaja Gazeta oli esimene, mis geide ja biseksuaalide tagakiusamisele 2017. aasta aprillis tähelepanu juhtis, teatades, et inimesi on hoitud mitteametlikes vanglates, kus neid mõnitati, anti neile elektrilööke ja peksti metallvarrastega.

Tšetšeenia valitsus eitas Novaja Gazeta teateid ning väitis, et Tšetšeenias ei ole homoseksuaalseid inimesi üldse olemas, ja need, kes on olnud, on nende oma perekondade poolt ümber kasvatatud. Vene juurdlus selle asja kohta hiljem lõpetati.