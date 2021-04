VIDEO | Haapsalus hävitas kulutuli sauna ja rohkelt rohumaad, päästetöödesse kaasati kustutuskopter

"Kustutuskopter võetakse kasutusse, kui päästeameti autod või muu tehnika ei pääse tulekolletele ligi või kui tegemist on suure alaga, kus tuul levitab tuld kiiresti edasi või on tule levik eluhoonete suunas," sõnas Moorits. Kõnealuse juhtumi puhul saab rääkida mõlemast.

Praegu on loodus väga tuleohtlik ja õnnetuse puhkemiseks piisab ka väiksest hooletusest, sestap tuletab päästeamet meelde, et kulu põletamine on keelatud aastaringselt.