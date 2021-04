Venemaa suursaadik Londonis: Navalnõil ei lasta vanglas surra

Navalnõi on olnud vanglas 18 päeva näljastreigil. Ta nõuab korralikku ravi seljavalule ja jalgade tundetusele.

Arstide sõnul näitavad hiljutised vereproovid, et Navalnõil võib iga hetk süda seiskuda või võivad üles öelda tema neerud.

Kelin ütles reedel salvestatud, aga eile eetrisse läinud intervjuus, et Navalnõi ravi eest kantakse hoolt, ning väitis, et Navalnõi meditsiiniabi nõudmiste tegelik põhjus on endale tähelepanu tõmbamine.