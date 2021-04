COVID-19 vastast suurvaktsineerimist hakkab koordineerima Marek Seer

„Marek Seeri ülesandeks saab kevade lõpus ja suvekuudel laiema elanikkonna kaitsesüstimise korraldamine koostöös tervishoiuasutuste, kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega. Suurenevate vaktsiinikoguste saabumisel on oluline, et suudaksime operatiivselt avada üle Eesti vaktsineerimiskeskusi, sihtrühmadeni vajalikku infot viia ning vaktsiine vastavalt hõlmatuse näitajatele ja nõudlusele piirkondade vahel suunata,“ ütles tervise- ja tööminister Tanel Kiik. „Aprillikuu lõpuni keskendume eeskätt vanemaealiste vaktsineerimisele, et kaitsta COVID-19 haigusest enim ohustatud inimesi. Mai- ja juunikuu eesmärk on pakkuda vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise võimalust kõigile täisealistele, kes seda soovivad. Suvekuudel on peamine fookus juba teise doosiga vaktsineerimistel.“