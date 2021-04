Koolivaheajal kasvab uute viirustüvede riiki toomise oht

"Tihtipeale tuuakse sisse välismaalt just neid uusi nakkusohtlikumaid või muul viisil ohtlikumaid viirusetüvesid. Siin kindlasti paneme südamele kõigile eesti inimestele teha terviseteadlikke vastutustundlikke valikuid, et me ei peaks neid piiranguid koolivaheajal tehtud valikute tõttu kauem hoidma kui muidu oleks vajalik," vahendas ERR tervise- ja tööministri Tanel Kiige sõnu.

Lõuna-Aafrika Vabariigi tüvi on Eestis hetkel küll kontrolli all, kuid kuna olemasolevad vaktsiinid on selle vastu vähem tõhusad, ei tohi valvsust kaotada.

"On teatud märgid, kahtlustused, uuringud, mis näitavad, et see tüvi põgeneb meie immuunsüsteemi vastu natukene paremini. Kindlasti vaktsiin aitab märkimisväärselt ka selle tüve vastu, aga mitte nii tõhusalt nagu hariliku või inglise tüve vastu," rääkis Tartu Ülikooli molekulaarviroloog Aare Abroi.

Abroi soovitab kindlasti ühe vaktsiinisüstiga vaktsineerida ka neil, kes haiguse läbi põdenud.

"Täiendav vaktsiin tõstab antikehade taset 10 korda, et see on täiesti märkimisväärne. Kui muidu ainult läbipõdemisega on see kaitse uute tüvede vastu – eriti LAV-i vastu – natukene selline kahtlane, siis kui on läbipõetud ja saadud ka vaktsiin, siis on see hoopis kindlam," sõnas Abroi.