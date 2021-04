Keily kogemuslugu | Tervislik eluviis = tasakaal

Kõige tähtsam muutus on ikka see, et järjest rohkem iseend armastada, sest läbi selle saab jagada positiivseid emotsioone ka oma perega. Nii kui olen endaga pahuksis, siis mu pere peegeldab seda mulle. Nagu eelnevalt mainisin, siis need materiaalsed asjad on tegelikult väike osa meie elust (mis mängivad küll rolli), aga kõige tähtsam on hea energia minu sees. Ja muidugi on olnud oluline see, et olen viinud end kurssi alternatiivsete valikutega toodete suhtes, mida kodus kasutame, et hoida enda ja pereliikmete tervist.

Täisväärtuslik elu tähendab minu jaoks seda, et olen ümbritsetud inimestest, kellega meil on sarnane mõttemaailm ja kelle ees saan olla ma mina ise. Loomulikult igasugused toidud, tooted jms määravad samuti elukvaliteeti, aga päeva lõpuks on kõige tähtsamad inimsuhted ja mis tundega sa oma päevi mööda saadad. Muidugi on kõige tähtsam suhe meil iseendaga, sest kui suudame olla iseendaga kõige suuremad sõbrad, siis ka suhted teistega on kindlasti paremad.

Teadlikumaid valikuid elu suhtes hakkasin tegema siis, kui mu praegune elukaaslane mind sellel teemal n-ö valgustas. Järk-järgult sai hakatud tegema valikuid, mida ma poest ostan ja milliseid tooteid. Sain aru kui palju kahju võivad teha organismile tavalised pesupulbrid ja muu kodukeemia. Õnneks on tänapäeval info googeldades kõigile kättesaadav ja infost keegi ilma ei jää. Pigem oluline on hakata küsima küsimusi ja mitte uskuda ainult seda, mis televiisoris räägitakse.

Olen kohe jaanuaris saamas 27 aastaseks, pärit olen Viljandist ja täna olen ühe väikese tüdruku ema. Olen olnud jumestaja 6 aastat ja see on tänaseks minu põhitöö (kui välja arvata koroonaaeg). Lisaks tegutsen ka Youtubes ja vähesel määral teen ka koostöid Instagramis. Iga päev on mul tööalaselt erinev st ma ei tee esmaspäevast-reedeni kindlat tööd, vaid minu graafik on väga paindlik ja saan ise kujundada oma töönädalat vastavalt vajadusele. Ja kõik, mis ma tänasel päeval tööalaselt teen, ei tundu üldse tööna, sest need on tegevused, mida teeks ka ilma rahata, kui arveid maksma ei peaks!

5. Sul on elukaaslane ja väike tütar Nora Milena. Mis tunde see Sinus tekitab, kui tead, et teed iga päev enda ja oma pere nimel valikuid, mis muudavad nende elu veelgi kvaliteetsemaks?

Iga parem valik pere heaks tekitab alati häid tundeid, sest tean, et tegutsen oma kõige kallimate nimel. Muidugi ei ole igapäevaelu kogu aeg pidu ja pillerkaar, see poleks lihtsalt realistlik. Seega panengi kõigile südamele, et kui näed kellegi elu sotsiaalmeedias paistvat imelise muinasjutuna, siis lase sel mõttel kohe minna. See, et keegi on otsustanud oma ilusaid hetki elust jagada, ei tähenda seda, et nende inimeste kõik päevad sellised välja näevad. Absoluutselt on kõigil paremaid kui ka halvemaid päevi.

6. Oled tegelenud ka joogaga. Mis tundeid see Sulle tekitab lisaks füüsilisele pingutusele?

Usun, et jooga teeb palju head meie kehale – vabastab pingetest ja aitab meelt rahustada. Küll aga tulevad need tulemused ainult tänu järjepidevale tegutsemisele. Kui ma ise järjepidevalt joogat tegin, siis aja möödudes tundsin, kuidas kehaosad ei ole enam nii kanged, vaid on rohkem paindlikumad. Boonuseks on ka rohkem toonuses lihased aga eelkõige on see selline meditatiivne tegevus ja pingetest vabanemine.

7. Kas arvasid 10 aastat tagasi, et täna on Su elu selline, nagu see on?

Kindlasti mitte. Ma küll unistasin sellest elust, mida elan täna, aga kui sa oled 16-aastane noor inimene, siis ega sa täpselt ei tea, milline see elu 10 aasta pärast on. Esiteks läksid mu vanemad see aeg lahku, mis oli minu jaoks väga valus aeg ja siis oled hetkeks üldse igasuguse elu sära kaotanud. Küll aga on tihtipeale negatiivsetes sündmustes valgus tunneli lõpus. Ehk see olukord tõi mind hoopis Tallinnasse elama ja üsna ruttu tuli minu ellu ka Andero ja see on olnud mu elu üks parimaid hetki. Tänu sellele on meil nüüd imearmas tütar.