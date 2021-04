"Uut suunda pole tekkinud," tuli SA Kadunud juhil Aare Rüütlil nentida. "Ainuke, mis on välja selgitatud, on see, et ta liikus Keilast ära ning viimati märgati teda Laagris. Otsime aga endiselt tema jälgi Laagri alevikus."

Nii politsei, otsingugrupp kui ka perekond kobavad suuresti piltikus pimeduses - tema kavatsustest pole kellelgi õrnematki aimu.