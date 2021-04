Andres Merits: igasugune piirangute leevendamine aeglustab nakatumiste langust

Piirangute kärpiv mõju koroonastatistikale on andnud voli mõtiskeludele, mille kohaselt võiks riiki asuda avama tükiti ehk lausa varemgi, kui algselt paika pandud sai. On aeg tõesti käes? Või on avamissignaalid tulnud valitseva eliidi seast väheke rutakalt?

Risk nõuab õigustust

Andmata ebapiisava info tõttu kindlat seisukohta ei emma ega kumma küsimuse suhtes, märkis mikrobioloogist teadusnõukoja liige Andres Merits Delfile, et igasuguse avamise puhul tuleb silmas pidada ühte peamist põhimõtet: nakkuskordaja ei tohi ületada numbrit "1" .

"Saame lubada endale seda, et viiruse leviku languse kiirus väheneb, aga mitte seda, et langus asenduks tõusuga," sõnas Merits. "Selge on see, et ükstapuha, milliste piirangute leevendamine vähendab nakatumiste languse kukkumise tempot. Küsimus seisneb selles, kui palju."

Meil pole valemit, kuhu panna kolm erinevat tegurit: leevenduse, hooajalisuse ja vaktsineerimise mõju.

Merits ütles, et tema enda soovitus on kaheldava valiku ilmnedes pigem mitte riskida. Algselt plaanitud piirangutega jätkamine tähendaks tema silmis "kindla peale minekut".

"Kui hakata tõesti leevendama piiranguid, on olulised baasnumbrid - kui need pole väga kõrged, siis on talutav ka väiksema kiirusega vähenev koroonaviiruse levik," selgitas mikrobioloog. "Küll aga on probleem ennustada seda, mis täpselt toimuda võib - meil ei ole valemit, kuhu panna kolm erinevat tegurit: leevenduse, hooajalisuse ja vaktsineerimise mõju. Oleks hea, kui selline valem eksisteeriks, aga paraku nii pole."

Merits nentis, et siinkohal tuleb lähtuda varasemast kogemusest, teiste riikide praktikast ning valitsuse enese riskitunnetusest - kas ja kui palju n-ö õnne katsuda.

Hetkene trend on positiivne

Üldises võtmes näeb Merits aga piirangute tugevat mõju nakkusega seotud statistika ahendamisele - kuigi tänased positiivsed testitulemused moodustasid taaskord natuke suurema protsendi koguarvust kui eile, ei tasu mikrobioloogi sõnutsi liiga kiiresti pea ees järeldustesse sukelduda.