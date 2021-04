GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 543 koroonaviirusega nakatunut. Haiglasse toimetati 46 inimest

Ööpäeva jooksul manustati 2065 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 287 298 inimesele, kellest 84 964 on saanud mõlemad doosid. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 56%. 70+ vanusegruppi on üle 60% vaktsineeritud Hiiu-, Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Lääne-Viru-, Põlva-, Pärnu-, Rapla-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Võrumaal.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 280 inimesel. 228 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 83, Pärnumaale 41, Tartumaale 27, Lääne-Virumaale 19, Rapla- ja Valgamaale 14 ning Järvamaale 10 uut positiivset juhtu. Võrumaale lisandus 9, Jõgevamaale 8, Põlvamaale 7, Viljandimaale 6, Saaremaale 5 ning Hiiu- ja Läänemaale 1 uus positiivne test. 18 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 613,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 11,8%.

Uusi haigusjuhtumeid kokku 46, haiglaravi vajab 460 patsienti

18. aprilli hommikuse seisuga viibib haiglas 460 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 54 patsienti, kellest omakorda juhitaval hingamisel on 40 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 46. Koju saadeti 14 inimest, 6 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda.

Haiglaravi on kokku vajanud 6,7% haigete üldarvust, eelmine nädal hospitaliseeriti 416 inimest. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 358 inimest (78%).

Ööpäeva jooksul suri 10 koroonaviirusega nakatunud inimest – 61-aastane mees, 62-aastane mees, 64-aastane naine, 71-aastane naine, 73-aastane mees, 74-aastane naine, 77-aastane naine, 80-aastane mees, 83-aastane naine ning 84-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1092 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 6583 COVID-19 haigusjuhtumit 6327 inimesega.