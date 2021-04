Tšehhi saadab riigist välja 18 Vene diplomaati, pidades neid vastutavaks 2014. aasta plahvatuses

Tšehhi peaminister Andrej Babis sõnas 17. aprillil televisiooni otseülekandes, et riigi ametivõimudel on "põhjendatud kahtlus Venemaa luureteenistuse GRU ohvitseride osalemise kohta Vrbetice piirkonnas asuva laskemoonalao plahvatuses". Babis on vihjanud asjaolude loomusele sõnadega "enneolematu" ja "skandaalne".

USA saatkond Prahas ütles Twitteris, et Washington "seisab oma alalise liitlase Tšehhi Vabariigiga. Me hindame nende samme, mille alusel tuleb Venemaal Tšehhi pinnal tehtud ohtlike tegude eest vastutus kanda".

Lisaks märgiti valitsusest, et kaks Skripali mürgitamisega seotud isikut - Aleksandr Petrov ja Ruslan Boširov - on kahtlustatavad 2014. aasta plahvatuse kaadritagustes toimingutes, mistõttu on Tšehhi julgeolekuteenistused otsimas aktiivselt ka neid kahte isikut. Sealne politsei teatas, et mõlemad mehed olid Tšehhi Vabariigis arvatavasti 11. oktoobrist kuni 16. oktoobrini 2014, plahvatuse päeval. Esmalt viibisid nad Prahas, hiljem aga ka idapoolsetes piirkondades, kus asub kurikuulus Vrebtice depoo.