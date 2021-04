Navalnõi tervislik seisund on väga halb, teda võib iga hetk tabada südame seiskumine

44-aastane Navalnõi alustas nädalaid tagasi näljastreiki, kuna vanglas ei võimaldatud talle selja- ja jalavalu ravi. Opositsiooni aktivistiks peetav arst Alexandra Zakharova kinnitab, et Navalnõi seisukord on kriitiline. "Oleme näinud teste, nende tulemused on väga-väga halvad," sõnas ta.