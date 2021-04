Merkel tahab omale õigust liidumaid lukku panna: meetmete karmistamist pooldab enamik sakslasi

"Viiruse pandeemia kolmas laine on võtnud meie riigi kindlalt oma haardesse," tõdes Merkel reedel parlamendi ees peetud kõnes. "Intensiivravi töötajad saadavad ühe hädapalve teise järel. Kes oleme meie, et nende palveid eirata?"

Tema valitsus soovib, et parlament muudaks infektsioonikaitseseadust selliselt, et föderaalvõimudel oleks võimalik piiranguid rakendada isegi siis, kui piirkondlikud juhid on sellele vastu, vahendab Reuters.