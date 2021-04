Arkadi Popov: koroonasurmad peaksid langema märgatavalt kahe kuni nelja nädala jooksul

Haiglatöölised ootavad hetkel Terviseametilt ja hädaolukorra meditsiinijuhilt vastavaid korraldusi. Viimane märkis Delfile, et kuigi korraldus haiglavõimekuse kindlustamiseks laiemas plaanis on Terviseameti direktorilt tulemas, tegeletakse koroonahaigetele mõeldud voodikohtade ümber suunamisega juba praegugi.

"Olukord rahuneb igal pool. Eeldasime tegelikult poolteist-kaks nädalat tagasi, et selline seis peaks tänaseks tekkima - oli näha, et haigestunute arv on langustrendis, misjärel pooleteise nädala pärast pidi teoreetiliselt langema ka haiglaravi vajavate patsientide number," kirjeldas Popov, kuidas statistilised ennustused tõeks said. "Ka kiirabikutseid, mis on seotud COVID-19 haigusega, on vähem."

Surmade arv näib püsivat aga sarnasel tasemel - 10. aprillil teatati 14 koroonaga seotud surmajuhtumist, täna 12. Tõsi, tuleb tõdeda, et nädala lõikes on surmade arv langenud. Ent teistele statistilistele teguritele omane järsk kukkumine on jätnud hukkunute osakaalu laias laastus puudutamata.

Kui täpselt nädal aega tagasi oli haiglatesse sisse kirjutatud 576 koroonapatsienti, siis tänaseks on see number vähenenud pea veerandi võrra: laupäevahommikuse seisuga oli COVID-19 patsientidele mõeldud voodikohtadest hõivatud 448. Veelgi murrangulisem on võrrelda nakatumisstatistikat - kui läinud laupäeval oli möödunud ööpäeval registreeritud koroonapositiivsete arvuks 639 (12% testide koguarvust), siis tänane arvandmestik näitab vastava tulemusena 333 (6,4% testide koguarvust).

"Korralduse esmärgiks on liikuda selle suunas, et intensiivravikoormus COVID-19 haigete puhul langeks Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi peale, samal ajal kui muud nakkuskeskuses Tartus, Tallinnas, Pärnud ja Ida-Virumaal raviks teisi koroonajuhtumeid," kirjeldas hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule suuremat pilti. "Sinna on aga veel tükk aega. Hetkel on oluline suunata koroonahaigete voodikohti ümber, tehes haiglatega koostööd. Selline deeskaleerimine algas juba eelmise nädala lõpus."

Urmas Sule märkis, et Terviseameti peadirektori kinnitatud korraldus on valmimas selleks, et tulevikus oldaks võimalike haigete tulvaks võimalikult efektiivselt valmis.

Surmade languse ootuses

Kui paari nädala eest prognoositud numbrid osutusid nakatunute ja haiglapatsientide statistikat silmas pidades tõeks, siis mida lubavad arvutused endiselt üsnagi kõrgel püsiva surmade statistika osas?

Ei saa ennustada, et suremine läheks lähiperioodil täielikult nulli. Arkadi Popov

"Selle haiguse puhul suremus kahjuks täielikult ei kao. See haigus on jätkuvalt potentsiaalselt surmav nii vanemate inimeste kui ka nende isikute jaoks, kel on kaasuvad haigused," nentis Popov teemaga algust tehes. "Seetõttu ei saa ka ennustada, et suremine läheb lähiperioodil täielikult nulli. Suremus eksisteerib põhimõtteliselt selle haigusega koos ka tulevikus. Küll aga võib eeldada, et suremus langeb tõsiselt 2, 3 või lausa 4 nädala jooksul."

Ka viroloog Irja Lutsar märkis, et surmade arvu järsemat langust on pikemas perspektiivis keeruline ennustada. Küll aga tõdes ka tema, et koroonaviirust puudutava statistika dünaamika vastab eeldustele.

"On täitsa selge, et kõigepealt langeb nakatumine, siis järgneb haiglasse saattunute lang, ning alles seejärel surmad," sõnas teadusnõukoja liige. "See on küll vastupidine selle suhtes, kuidas kõik algas: kõigepealt oli palju nakatunuid, seejärel satuti aina rohkem haiglasse ning alles siis kerkis ka surmajuhtumite arv kõrgustesse."

Üks tüvi, teine tüvi, kolmas tüvi...