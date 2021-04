Kuuba liider Raúl Castro pani ameti maha

89-aastase Raúl Castro otsus loobuda alates tänasest ainuvalitseva kommunistliku partei esimese sekretäri ametikohast toob põlvkondade vahetuse Kuuba poliitikas. Vennad Castrod juhtisid Kuubat alates riigipöördest 1959. aastal, vahendab The Guardian.

Ta märkis, et läheb pensionile, leides, et on „oma missiooni täitnud ja kindel isamaa tulevikus“.