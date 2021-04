Ööpäeva jooksul lisandus 333 uut positiivset koroonajuhtumit, suri 12

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 37, haiglaravi vajab 448 patsienti. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 69 aastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 355 inimest (79%).

17. aprilli seisuga on tervenenud 101 471 inimest. Neist 67 880 inimese (66,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 33 591 inimese (33,1%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist. Tänaseks on haiglates lõpetatud 6563 COVID-19 haigusjuhtumit 6307 inimesega.