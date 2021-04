Vene FSB pidas kinni Ukraina konsuli

"Taoline tegevus ei ole ühildatav diplomaadi staatusega ning on ilmselgelt Venemaa suhtes vaenulik," kuulutas FSB. "Ukraina konsuli suhtes rakendatakse meetmeid vastavalt rahvusvahelisele õigusele."

Viini konventsioon sätestab, et diplomaatidel on riigis, kus nad töötavad, puutumatus, ent seaduse rikkumise või vaenuliku tegevuse korral võib võõrustajamaa nad kuulutada persona non grataks ja välja saata.